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Министр сообщения Улдис Аугулис во время визита в Китай договорился с министром транспорта КНР Ли Сяопином способствовать грузоперевозкам по железной дороге, рассказали в Министерстве сообщения.

Стороны обсудили двустороннее сотрудничество и контакты в рамках многосторонней инициативы "Один пояс, один путь", включающей в себя транспортные соединения в Евразии.

"Сотрудничество в перевозках по железной дороге продолжается, и на этой неделе в Китай отправится уже второй поезд. Так что из Латвии мы отправим уже два поезда и будем ждать укомплектованного поезда и с китайской стороны. Конечно, надо еще работать над тем, чтобы такой маршрут стал максимально эффективным и регулярным, но я уверен, что вместе мы сделаем его транзитным соединением регионального значения", - подчеркнул Аугулис.

Министр отметил, что Латвия заинтересована участвовать и в проекте китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", в котором могла бы предложить выход к морю.

По словам Аугулиса, китайские предприниматели приглашены развивать логистические центры и индустриальные парки в портах и специальных экономических зонах Латвии, обеспечивая себе льготы и имея облегченный доступ к рынкам как ЕС, так и России, Белоруссии и Казахстана.

Он пригласил министра транспорта Китая посетить Латвию.