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Премьер-министр Марис Кучинскис призывает предпринимателей Узбекистана инвестировать в создание новых предприятий в свободных портах и экономических зонах Латвии.

Об этом премьер заявил сегодня во время встречи с председателем верхней палаты парламента Узбекистана Нигматиллой Юлдашевым, сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс.

Кучинскис отметил, что экономические отношения между Латвией и Узбекистаном необходимо расширять, развивая сотрудничество в различных отраслях.

Премьер приветствовал создание Торгового дома Узбекистана в Латвии, который обеспечивает экспорт узбекской продукции в Европу, используя транспортную и логистическую инфраструктуру Латвии.

Перспективными направлениями межгосударственного сотрудничества Кучинскис также назвал использование экологичных технологий и электронное управление.

Кучинскис и Юлдашев высоко оценили работу латвийско-узбекской межправительственной комиссии, следующее заседание которой состоится в Риге 3 и 4 октября этого года. В завершении встречи Кучинскис пригласил посетить Латвию премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова.

В этом году исполняется 25 лет с тех пор, как Латвия и Узбекистан установили дипломатические отношения. В этот период между странами широко развивалось экономическое сотрудничество в различных отраслях, велся активный политический диалог. Товарооборот между Латвией и Узбекистаном в прошлом году по сравнению с 2015 годом увеличился на 42% или 27,5 млн евро.