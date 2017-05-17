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Из-за предложенной Минфином налоговой реформы цена одного литра сорокаградусных напитков в следующем году вырастет на 1,10 евро, свидетельствуют расчеты Латвийской ассоциации алкогольной отрасли.

Стоимость полулитровой бутылки 5%-градусного пива повысится при этом на 4 цента. По мнению ассоциации, ставку на пиво следует повышать быстрее, а на крепкие напитки ее нужно повышать в намного меньшем размере.

Исполнительный директор ассоциации Давис Витолс считает, что акциз на крепкий алкоголь должен повышаться более постепенно. Согласно налоговой реформе, повышение составит 15,2%, что приведет к спаду потребления на 10-12% и, соответственно, к уменьшению поступлений от акцизного налога.

Кроме того, нелегальная торговля алкоголем в Латвии все еще составляет 25% рынка, и резкое повышение налога приведет к еще большему ее расцвету.

По расчетам ассоциации, если налог вырастет на 3,5% за 100 литров абсолютного алкоголя, как предусматривалось ранее, в 2018 году государство может получить на 28 млн евро больше, чем в том случае, если налог вырастет на 15,2%, как это предусматривает реформа. Основа таких прогнозов - анализ ситуации в Эстонии, где налог на алкоголь был повышен ранее.

Ассоциация напоминает также, что в прошлом году торговля алкоголем у границы с Эстонией принесла бюджету Латвии дополнительно 15-20 млн евро и способствовала созданию 200 рабочих мест.