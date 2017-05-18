Экономика |

Из-за высокого уровня теневой экономики государство ежегодно теряет в налогах от строительной отрасли около 80-90 млн евро.

Такие результаты были представлены исследователем Рижской высшей школой экономики Арнисом Саука в ходе презентации на тему "Теневая экономика в строительной отрасли". При проведении исследования были опрошены руководители и ведущие специалисты 251 латвийского стройпредприятия.

В 2016 году общий удельный вес теневой экономики в строительной отрасли составил 38,5% - чуть меньше, чем в 2015 году, когда он составлял 40%.

"По данным Службы госдоходов, строительная отрасль в год платит в налогах примерно 210 млн евро. Если прибавить к этому еще примерно 40%, которые проходят мимо государственного кошелька, получим 80-90 млн евро", - пояснил Саука.

От отметил, что если теневую экономику в строительстве за три года удастся уменьшить наполовину, это станет значительным вкладом в госбюджет,.

Руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков Байба Фромане считает, что в уменьшении теневой экономики не достигнут значительный прогресс, но общая тенденция положительная, и у строительных предприятий возникло ощущение, что ситуация в отрасли улучшается.

Исследование проведено по заказу ЛПСП компанией BASE в сотрудничестве с Рижской высшей школой экономики. В ходе него были опрошены руководители и ведущие специалисты 251 латвийского стройпредприятия.