Эксперт: из-за теневой экономики стройотрасли госбюджет теряет 80 млн евро (2)

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Экономика | 18 мая 2017 года, 12:28

Из-за высокого уровня теневой экономики государство ежегодно теряет в налогах от строительной отрасли около 80-90 млн евро.

Такие результаты были представлены исследователем Рижской высшей школой экономики Арнисом Саука в ходе презентации на тему "Теневая экономика в строительной отрасли". При проведении исследования были опрошены руководители и ведущие специалисты 251 латвийского стройпредприятия.

В 2016 году общий удельный вес теневой экономики в строительной отрасли составил 38,5% - чуть меньше, чем в 2015 году, когда он составлял 40%.

"По данным Службы госдоходов, строительная отрасль в год платит в налогах примерно 210 млн евро. Если прибавить к этому еще примерно 40%, которые проходят мимо государственного кошелька, получим 80-90 млн евро", - пояснил Саука.

От отметил, что если теневую экономику в строительстве за три года удастся уменьшить наполовину, это станет значительным вкладом в госбюджет,.

Руководитель Латвийского партнерства строительных подрядчиков Байба Фромане считает, что в уменьшении теневой экономики не достигнут значительный прогресс, но общая тенденция положительная, и у строительных предприятий возникло ощущение, что ситуация в отрасли улучшается.

Исследование проведено по заказу ЛПСП компанией BASE в сотрудничестве с Рижской высшей школой экономики. В ходе него были опрошены руководители и ведущие специалисты 251 латвийского стройпредприятия.

Комментарии 2
Строитель12 минут назад
Из-за тупости латвийских норм и законов, строители теряют, миллиард в год.
Эксперту есть, что ответить?
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svetlana19 минут назад
гос бюджет теряет изза необоснованно высоких зарплат в госучереждениях самоуправления и тд
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