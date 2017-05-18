Экономика |

Комиссия Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и охране среды намерена обратиться в Министерство финансов с предложением перенести реформу кассовых аппаратов на более поздний срок, когда будут сертифицированы несколько поставщиков кассовых аппаратов.

Как сообщил председатель комиссии Роман Наудиньш, комиссия еще обсудит этот вопрос на следующей неделе, но уже ясно, что будет подготовлено письмо Минфину.

Реформа уже начата, но завершить ее следовало бы позднее, когда ряд поставщиков закончит сертификацию, пояснил он.

Как сообщалось, 1 января 2017 года вступили в силу новые требования к кассовым аппаратам и системам, однако в связи с тем, что многие предприятия оказались не готовы к реформе, Служба госдоходов объявила переходный период до 1 июля. С этого срока предприятия должны использовать кассовые аппараты, отвечающие новым требованиям.