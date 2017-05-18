Экономика |

Общие затраты на реконструкцию Большой эстрады в Межапарке могут составить 77 млн евро, сообщил на первом заседании совета Праздника песни и танца директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров.

В этих расчетах учтены и затраты на первую очередь проекта в размере 45 млн евро. Как сообщил Буров, в августе архитекторы готовы представить проект второй очереди реконструкции эстрады.

Руководитель департамента также заверил, что первая очередь реконструкции будет завершена в срок - 18 июня 2018 года.

Министр культуры Даце Мелбарде, комментируя расчеты затрат по проекту, пояснила, что в первая очередь предусматривает перестройку только зрительской зоны, а вторая - не только зрительской зоны и самой эстрады, но и расширение территории и подъездных путей.