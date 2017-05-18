Ремонт Большой эстрады в Межапарке обойдется в 77 миллионов евро (7)

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Экономика | 18 мая 2017 года, 18:47

Общие затраты на реконструкцию Большой эстрады в Межапарке могут составить 77 млн евро, сообщил на первом заседании совета Праздника песни и танца директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров.

В этих расчетах учтены и затраты на первую очередь проекта в размере 45 млн евро. Как сообщил Буров, в августе архитекторы готовы представить проект второй очереди реконструкции эстрады.

Руководитель департамента также заверил, что первая очередь реконструкции будет завершена в срок - 18 июня 2018 года.

Министр культуры Даце Мелбарде, комментируя расчеты затрат по проекту, пояснила, что в первая очередь предусматривает перестройку только зрительской зоны, а вторая - не только зрительской зоны и самой эстрады, но и расширение территории и подъездных путей.

Комментарии 7
Оккупат32 минуты назад
77 миллионов евро???Вы там уже совсем ахуели простите за мат???За эти деньги пол страны можно отремонтировать!и пару новых районов до кучи построить!Вы там чего собрались ремонт из золота делать что-ли?Как вот можно к этому лояльно всему относиться???
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yhui24 минуты назад
ну вы даете ... когда проект начинался вы говорили о 25 млн не наших монет ... я уже тогда говорил о 60 ...но 77 это фантастика ... значит и 85 будет .... блин это клиника ...
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ну что, НИЛМЫСТЛБОЕВЦЫ?12 минут назад
Что вы теперь скажете?
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