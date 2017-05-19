Экономика |

В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) ряду сотрудников, которые не занимаются борьбой с коррупцией, были выплачены премии на общую сумму 108 тысяч евро. Об этом сообщил Государственный контроль по итогам аудита годового отчета KNAB.

Один из видов премий сотрудникам бюро выплачивают по итогам оценки эффективности работы. В прошлом году общая сумма таких премий составила 85 823 евро.

Второй вид премий присуждался за самоотверженные или смелые действия. В 2016 году такие премии были выплачены 65 работникам KNAB на сумму 17 460 евро.

Еще 20 человек получили премии на 5 575 евро за успешную организацию ежегодной профессиональной конференции "Европейские партнеры по борьбе с коррупцией / Европейская контактная сеть по борьбе с коррупцией".

Награждены были сотрудники секретариата, финансового отдела, отдела по контролю деятельности должностных лиц, отдела планирования политики и отдела внутренней безопасности бюро.

Закон об оплате труда работников государственных и муниципальных учреждений гласит, что они могут быть премированы за смелые и самоотверженные действия при выполнении должностных обязанностей, а также за предотвращение или раскрытие такого преступления, которое причинило или могло причинить существенный ущерб.

Как указывает Госконтроль, премии за смелость и самоотверженность распространяются на ограниченный круг должностных лиц, которые занимаются оперативной работой, но не на сотрудников, выполняющих финансовые, канцелярские и аналогичные функции.

Напомним, что Государственный контроль обратится в Генпрокуратуру с просьбой проверить обоснованность начисленных в прошлом году доплат работникам госучреждений.