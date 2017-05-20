Экономика |

Ситуация на рынке труда в Латвии достаточно печальна, поскольку возможностей найти хорошую работу мало. Так считают 48% жителей, опрошенных в рамках исследования "Латвийский барометр Baltic International Bank". Также большинству респондентов сложно прогнозировать изменения в будущем.

Довольно часто (42%) люди отмечали, что возможности для работы есть, но они ограничены, а также наблюдается несбалансированность спроса и предложения. Только 5% опрошенных считают, что возможности найти работу в Латвии достаточно широки.

Почти половина участников опроса отметила, что в регионе их проживания в основном доступна только низкооплачиваемая работа. Каждый четвертый указал на то, что трудно найти любую работу. Работа со средним уровнем оплаты доступна 18% опрошенных, а хорошо оплачиваемая - всего 3%.

Большая часть респондентов не берется предсказывать, какие изменения на рынке труда ожидаются в течение ближайших нескольких лет, а каждый пятый улучшение ситуации видит только через 10 лет. В то же время 16% респондентов более оптимистичны и ожидают позитивных перемен уже в ближайшие пять лет.