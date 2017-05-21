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С активизацией освоения средств еврофондов значительно вырос спрос со стороны самоуправлений на займы от Госказны. Об этом сообщил управляющий Госказной Каспарс Аболиньш.

"Рекорд поставлен в марте, когда в общей сложности было заключено 63 договора займа на сумму почти 50 млн евро. В первые дни мая подписано уже 49 договоров. Таким образом, тенденция восходящая, и это позитивно, поскольку все проекты - инвестиционные, для авансового финансирования которых самоуправления сейчас привлекают ресурсы", - сказал Аболиньш.

Долг самоуправлений уже несколько лет держится на отметке один миллиард евро, поскольку параллельно новым запросам на кредиты, выплачиваются ранее взятые займы.

Вместе с тем он отметил, что в законе о бюджете указан кредитный лимит, который Госказна может предоставить самоуправлениям. Поэтому ситуация, при которой долг неконтролируемо растет, невозможна.

"С реконструкцией эстрады в Межапарке, которая фактически обойдется дороже, чем планировалось, самоуправлениям следует определиться с приоритетами. Если самоуправление просит предоставить кредит на десять проектов, в каждом из которых есть риски, то скорее всего в кредите будет отказано ", - считает Аболиньш.

По данным Госказны, в конце первого квартала 2017 года долг самоуправлений составлял 1,058 млрд евро.

47% полученных средств муниципалитеты направили на реализацию проектов в сфере образования, 22% - на развитие территорий, а 10% - на проекты в сфере культуры и туризма.

Закон о бюджете устанавливает, что в 2017 году займы самоуправлений могут быть увеличены на 334,5 млн евро.