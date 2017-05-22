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В первом квартале этого года на основном рабочем месте нетто-зарплату до 450 евро получали 41,9% работников, что на 1,8 процентного пункта меньше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление.

В том числе 21,4% работников получали минимальную зарплату или меньше, что на 0,8 процентного пункта больше, чем годом ранее (20,6%).

31,6% работников получали в первом квартале на основном месте работы 450,01-700 евро (годом ранее - 30,8%), 18,2% работников (17,4%) - зарплату в размере 700,01-1400 евро, а 3,8% - зарплату свыше 1400,01 евро (годом ранее - 2,9%).

В первом квартале зарплата не была начислена или была начислена, но не выплачена 2,3% работников (неоплачиваемый отпуск, декретный отпуск, работа начата недавно), а 2,2% не пожелали говорить о размере своей зарплаты.