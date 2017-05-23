Экономика |

В Латвии у 32% жителей нет денежных сбережений, в Эстонии этот показатель составляет 24%, в Литве - 20%, сообщил представитель Латвийского филиала Nordea Bank Эдгар Жилде со ссылкой на результаты опроса, проведенного в странах Балтии.

В Латвии и в Эстонии по 28% опрошенных, лишившись доходов, не смогли бы покрыть даже расходы одного месяца, в Литве такой ответ дали 25% респондентов.

58% жителей Латвии, 64% - Эстонии и 62% - Литвы выразили уверенность в том, что в ближайшие пять лет их доходы увеличатся.

90% жителей Латвии признались, что почти ничего не знают о вложениях или знают совсем немного. 38% опрошенных доверяют непрофессиональным или ненадежным источникам информации (мнению друзей, информации в интернете или соцсетях) о финансовых сделках и вложениях, 36% уверены, что вложения являются рискованными и предназначены только для профессионалов.

В проводившемся в апреле 2017 года в странах Балтии опросе участвовали 2293 респондента в возрасте 18-65 лет.