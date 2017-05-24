Глава Минздрава: скорее всего, политики найдут средства только на один год (6)
Скорее всего, политики сумеют договориться только о краткосрочных решениях по увеличению бюджета здравоохранения, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр здравоохранения Анда Чакша.
По ее мнению, коалиционные партии сумеют найти средства только на следующий год и, возможно, наметят их на 2019 год, но о более широкой реформе за пару заседаний рабочей группы договориться невозможно.
Чакша отметила, что увеличение дефицита бюджета является одним из возможных источников получения средств для здравоохранения, но для повышения зарплат медиков эти средства использовать нельзя. Министр напомнила, что увеличение бюджета здравоохранения в следующем году должно составить как минимум 200 млн евро, в том числе 107 млн евро предусмотрены для повышения оплаты труда.
Сегодня сформированная премьер-министром Марисом Кучинскисом рабочая группа продолжат обсуждение проблем финансирования медицины. На прошлой неделе рабочая группа договорилась о том, что наиболее вероятным источником финансирования для здравоохранения является его привязка к уплате налогов.
Арифметика для учеников 1 класса.
Бюджет 5- 7 млрд. Евро в год.Лежит в тумбочке.Денег нет ни в какой области.
Вопрос-Кто без спроса лазит в тумбочку,где деньги лежат и покупает себе мороженое?
Теперь же Брюссель, приложивший немало усилий для того, чтобы восточноевропейские государства приблизились ко дну мировой экономики, задумался, как вытащить союзников из долговой ямы.
Так накануне Евросовет обнародовал рекомендации по латвийской программе реформ 2017-го года, согласно которым Риге советуют снизить налоговое бремя на получателей низких доходов, перенеся его на другие источники поступления налогов, которые меньше влияют на развитие и способствуют уплате налогов и еще много чего.
Налоговая система Латвии достаточно отсталая – она способствует высокому социальному неравенству и бедности трудящихся, считает Еврокомиссия.
При этом система налогообложения – лишь один пункт, который предложено «корректировать». Фактически Евросоюз желает от Латвии кардинального реформирования всех системообразующих основ государства, чтобы та достигла мифической стабильности и слезла с шеи ведущих стан ЕС.
Касаются рекомендации системы здравоохранения и пенсионной системы, а также перекроить структуру образования и рынок труда. Кроме того, Латвии также рекомендуется повысить эффективность и ответственность в общественном секторе, упростив административные процедуры и усилив режим предотвращения конфликта интересов, в том числе для администраторов неплатежеспособности.
Самое интересное, что в Евросоюзе надеются на исполнение предписаний уже в 2018-м году, что ни для Латвии, ни для любой другой страны Европы неосуществимо в столь короткий срок. Похоже, Брюссель просто напросто хочет, чтобы Прибалтика сделала хоть что-нибудь со своей нищетой, при этом не имеет ни малейшего понятия, как исправить ситуацию в относительно краткосрочной перспективе. - вот от куда ноги растут, а не потому что наша, далеко НЕуважаемая, элита решила озаботиться о тех за чей счет шикуют.