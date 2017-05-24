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Скорее всего, политики сумеют договориться только о краткосрочных решениях по увеличению бюджета здравоохранения, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр здравоохранения Анда Чакша.

По ее мнению, коалиционные партии сумеют найти средства только на следующий год и, возможно, наметят их на 2019 год, но о более широкой реформе за пару заседаний рабочей группы договориться невозможно.

Чакша отметила, что увеличение дефицита бюджета является одним из возможных источников получения средств для здравоохранения, но для повышения зарплат медиков эти средства использовать нельзя. Министр напомнила, что увеличение бюджета здравоохранения в следующем году должно составить как минимум 200 млн евро, в том числе 107 млн евро предусмотрены для повышения оплаты труда.

Сегодня сформированная премьер-министром Марисом Кучинскисом рабочая группа продолжат обсуждение проблем финансирования медицины. На прошлой неделе рабочая группа договорилась о том, что наиболее вероятным источником финансирования для здравоохранения является его привязка к уплате налогов.