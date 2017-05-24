Экономика |

В июне действительно ожидается сокращение российских грузоперевозок в направлении латвийских портов, но информация о том, что Российские железные дороги (РЖД) вообще отказываются перевозить нефтепродукты, удобрения и металлы через Латвию - недействительна. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал председатель правления Вентспилсского порта Айварс Лембергс.

"Россия придерживается своего политического плана, согласно которому к 2020 году 95% всех грузоперевозок будут осуществляться через российские порты. Латвийскую железную дорогу должно будет дотировать государство", - заявил Лембергс.

Он добавил, что латвийская риторика также способствовала резкому сокращению грузоперевозок.

"Ситуация, конечно, не такая плохая, как во времена Карибского кризиса, но тем не менее, мы живем в период холодной войны. Все ярые разговоры Латвии о санкциях по отношению к России, об отказе нашего правительства сотрудничать по проекту газопровода Nord Stream 2, все только ухудшает ситуацию", - отметил Лемберг.

Как сообщило агентство Reuters, Российские железные дороги отклоняют большинство заявок железнодорожных операторов на перевозку грузов в направлении латвийских портов. Агентство ссылается на нескольких человек, знакомых с ситуацией. Отмечается, что монополисты не объясняют причину отказов в перевозке нефтепродуктов, удобрений, угля и металлов, которые ранее транспортировались относительно легко.

По данным агентства, в марте и апреле РЖД начала отклонять поступающие заявки, но наибольшее количество отказов приходится на май. Источник в сфере логистики отметил, что сейчас "к транспортировке принимаются только 10% от запрашиваемых объемов".

Директор отдела маркетинга Рижского свободного порта Эдгарс Суна подтвердил, что поток грузов из России с середины апреля снизился примерно в 2 раза. Один из источников в отрасли сказал, что сокращение объемов перевозок является "наказанием за газовую трубу".

Речь идет об ответной реакции РФ на решение правительства Латвии не поддерживать проект Nord Stream 2.

"Все очень серьезно, и говорят, что надолго. Никто не знает, сколько такая ситуация продлится, и что с этим делать",— прокомментировал Reuters ситуацию трейдер.

О желании России перенаправить грузовой поток в российские порты говорят и два других источника в отрасли. По их словам, альтернативные пути для поставок грузов могут стать Мурманск и Архангельск. Один из собеседников агентства связывает это с открытием речной навигации и улучшением условий погрузки в российских арктических портах.

Основными терминалами, через которые проходят грузы из России, являются порты в Риге и Вентспилсе. За прошлый год через порт Вентспилса из России прошли минимум 3,6 млн тонн, а через порт в Риге — 4,9 млн тонн.

По данным отраслевых источников, на которые ссылается Reuters, в марте 2017 года в адрес портов и Риги было отправлено 1,2 млн тонн грузов, в апреле —750 000 тонн, а за период с 1 по 15 мая — только 45 700. Отмечается, что поставки большинства видов грузов в первой половине мая полностью прекратились.

В РЖД утверждают, что никакие ограничения на транспортировку введены не были.

"Нужно рассматривать каждый конкретный случай отказа в согласовании»,— приводит агентство слова представителя железнодорожной монополии.

Напомним, как писал Mixnews, в апреле министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что поддержка Nord Stream 2 является угрозой для безопасности государства и не соответствует его экономическим интересам.

Nord Stream 2 предполагает строительство третьей и четвертой ниток газопровода через Балтику из России в Германию.