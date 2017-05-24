Исследование Maxima: цены не сильно беспокоят латвийцев при выборе магазина
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Ценовой аспект больше не является решающим для жителей Латвии при выборе магазина. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Компас розничной торговли Maxima", в рамках которого эксперты оценили ситуацию в отрасли и определили тенденции ее развития в будущем.
Так, согласно результатам исследования, все больше латвийцев выбирают формат супермаркета, имеющего достаточно широкий ассортимент товаров и находящегося рядом с домом или работой – ценовой аспект больше не является решающим при выборе магазина. 59% опрошенных жителей важно, чтобы магазин находился по возможности ближе к дому или работе. Также, жителям важен ассортимент предлагаемых магазином товаров, предложение низких цен, качество товаров, акции, скидки, а также удобное совершение покупок и доступность магазина.
Как отметила в интервью радио Baltkom после презентации результатов исследования директор департамента бизнес-аналитики компании Maxima Latvija Зане Кактиня, еще недавно критерий цены был важен для латвийцев.
"Примерно пять лет назад, на вопрос, что является самым важным критерием при выборе магазина, критерий цены занимал второе место.Сейчас же этот фактор находится на пятом месте – то есть, это не является основным критерием выбора магазина", - рассказала Кактиня.
Также, по ее словам, одно из самых удивительных обстоятельств – это то, что многие латвийцы перестали планировать свой бюджет, чего раньше не наблюдалось.
"Покупатель оценивает ассортимент магазинов, а также в основном выбирает продукты, произведенные в Латвии. Также должна сказать, что после ознакомления с результатами исследования меня удивило то, что почти каждый пятый покупатель в Латвии или владельцы домохозяйств не планируют свой бюджет. Это достаточно большое количество людей. Раньше такой тенденции не наблюдалось. Думаю, ввиду экономической ситуации, у домохозяйств появляется больше денег в кошельках, что способствует подобному выбору", - отметила Кактиня.
Также, согласно исследованию, численность населения в стране падает – ежегодно она сокращается в среднем на 1%, что снижает общий спрос и потребление. Также, как отмечают эксперты, в Латвии снижается уровень рождаемости, что в долгосрочной перспективе повлияет на структуру покупательской корзины и спрос на определенные группы товаров. Примером являются возможные изменения проданных объемов товаров для младенцев, игрушек и канцелярских товаров.
Нужно отметить, что на спрос и развитие сетей магазинов влияет также территориальное расположение жителей Латвии. По данным Центрального статистического управления, в городах в начале 2016 года проживало 68%, а в сельской местности – 32% населения. Сейчас люди активно перемещаются в города - в среднем в течение года сокращение численности населения в регионах в два раза более стремительное, чем сокращение численности городского населения.
Также, согласно исследованию, этот год в Латвии начался с высокими темпами инфляции. В первом квартале года среднемесячная инфляция цен на все товары и услуги была около 3%. Продолжают расти цены и на продовольствие, алкогольные напитки и табачные изделия. Из групп продовольственных товаров цены выросли на молочные продукты, свежие овощи, сыр и творог, молоко, кондитерские изделия, масло, свежие фрукты, сахар, свежую или охлажденную рыбу, шоколад, мясные изделия, вяленое, соленое или копченое мясо и йогурт.
Тем временем несмотря на то, что оборот в магазинах розничной торговли продовольственными товарами в 2016 году сократился, наблюдается общий рост оборота розничной торговли - особенно в розничной торговле непродовольственными товарами, в которой наблюдается стабильный рост более 5%. Такая тенденция наблюдается уже второй год подряд. Также возрос оборот и в специализированных магазинах - например, производители мяса продолжают развивать специализированные магазины, как открывая новые, так и реорганизовывая уже существующие.
"Компас розничной торговли Maxima" представляет собой всеобъемлющее исследование отрасли розничной торговли, в рамках которого эксперты компании Maxima Latvija оценили ситуацию в отрасли и определили тенденции ее развития в будущем.
Исследование было подготовлено на основе данных Maxima Latvija, а также с привлечением лучших аналитиков этой отрасли из центра общественного мнения SKDS и с использованием данных Центрального статистического управления.
Как рассказал в интервью радио Baltkom руководитель компании Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс, подобное исследование проводится в первый раз.
"Это наш первый опыт – впервые мы изучаем тенденции розничной торговли. Думаю, что теперь мы будем проводить подобное исследование регулярно, раз в квартал - для того, чтобы информировать и делиться информацией, а также нашим опытом и мнением о тенденциях, происходящих на латвийском рынке", - отметил Вилцмейерс.
Также, говоря о самых интересных результатах исследования, Вилцмейерс подчеркнул, что латвийское общество идет в ногу со временем и активно пользуется новыми технологиями.
"Мы узнали, что в большинстве случаев покупатель – это женщина, и она принимает решения о покупке конкретных товаров. Также в повседневной жизни все меняется, и появляются новые технологии, они становятся все более популярными и большинство покупателей делают покупки через интернет", - указал Вилцмейерс.
"Компас розничной торговли Maxima" состоит из 3 частей: часть 1: оценка влияния экономики Латвии на розничную торговлю; часть 2: изучение покупательских привычек жителей Латвии и влияние на них макроэкономических показателей; часть 3: актуальные новости отрасли, в этот раз – торговля продуктами в интернет-магазине e-maxima.lv.