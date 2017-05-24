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Ценовой аспект больше не является решающим для жителей Латвии при выборе магазина. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Компас розничной торговли Maxima", в рамках которого эксперты оценили ситуацию в отрасли и определили тенденции ее развития в будущем.

Так, согласно результатам исследования, все больше латвийцев выбирают формат супермаркета, имеющего достаточно широкий ассортимент товаров и находящегося рядом с домом или работой – ценовой аспект больше не является решающим при выборе магазина. 59% опрошенных жителей важно, чтобы магазин находился по возможности ближе к дому или работе. Также, жителям важен ассортимент предлагаемых магазином товаров, предложение низких цен, качество товаров, акции, скидки, а также удобное совершение покупок и доступность магазина.

Как отметила в интервью радио Baltkom после презентации результатов исследования директор департамента бизнес-аналитики компании Maxima Latvija Зане Кактиня, еще недавно критерий цены был важен для латвийцев.

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"Примерно пять лет назад, на вопрос, что является самым важным критерием при выборе магазина, критерий цены занимал второе место.Сейчас же этот фактор находится на пятом месте – то есть, это не является основным критерием выбора магазина", - рассказала Кактиня.

Также, по ее словам, одно из самых удивительных обстоятельств – это то, что многие латвийцы перестали планировать свой бюджет, чего раньше не наблюдалось.

"Покупатель оценивает ассортимент магазинов, а также в основном выбирает продукты, произведенные в Латвии. Также должна сказать, что после ознакомления с результатами исследования меня удивило то, что почти каждый пятый покупатель в Латвии или владельцы домохозяйств не планируют свой бюджет. Это достаточно большое количество людей. Раньше такой тенденции не наблюдалось. Думаю, ввиду экономической ситуации, у домохозяйств появляется больше денег в кошельках, что способствует подобному выбору", - отметила Кактиня.

Также, согласно исследованию, численность населения в стране падает – ежегодно она сокращается в среднем на 1%, что снижает общий спрос и потребление. Также, как отмечают эксперты, в Латвии снижается уровень рождаемости, что в долгосрочной перспективе повлияет на структуру покупательской корзины и спрос на определенные группы товаров. Примером являются возможные изменения проданных объемов товаров для младенцев, игрушек и канцелярских товаров.

Нужно отметить, что на спрос и развитие сетей магазинов влияет также территориальное расположение жителей Латвии. По данным Центрального статистического управления, в городах в начале 2016 года проживало 68%, а в сельской местности – 32% населения. Сейчас люди активно перемещаются в города - в среднем в течение года сокращение численности населения в регионах в два раза более стремительное, чем сокращение численности городского населения.

Также, согласно исследованию, этот год в Латвии начался с высокими темпами инфляции. В первом квартале года среднемесячная инфляция цен на все товары и услуги была около 3%. Продолжают расти цены и на продовольствие, алкогольные напитки и табачные изделия. Из групп продовольственных товаров цены выросли на молочные продукты, свежие овощи, сыр и творог, молоко, кондитерские изделия, масло, свежие фрукты, сахар, свежую или охлажденную рыбу, шоколад, мясные изделия, вяленое, соленое или копченое мясо и йогурт.

Тем временем несмотря на то, что оборот в магазинах розничной торговли продовольственными товарами в 2016 году сократился, наблюдается общий рост оборота розничной торговли - особенно в розничной торговле непродовольственными товарами, в которой наблюдается стабильный рост более 5%. Такая тенденция наблюдается уже второй год подряд. Также возрос оборот и в специализированных магазинах - например, производители мяса продолжают развивать специализированные магазины, как открывая новые, так и реорганизовывая уже существующие.

"Компас розничной торговли Maxima" представляет собой всеобъемлющее исследование отрасли розничной торговли, в рамках которого эксперты компании Maxima Latvija оценили ситуацию в отрасли и определили тенденции ее развития в будущем.

Исследование было подготовлено на основе данных Maxima Latvija, а также с привлечением лучших аналитиков этой отрасли из центра общественного мнения SKDS и с использованием данных Центрального статистического управления.

Как рассказал в интервью радио Baltkom руководитель компании Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс, подобное исследование проводится в первый раз.

"Это наш первый опыт – впервые мы изучаем тенденции розничной торговли. Думаю, что теперь мы будем проводить подобное исследование регулярно, раз в квартал - для того, чтобы информировать и делиться информацией, а также нашим опытом и мнением о тенденциях, происходящих на латвийском рынке", - отметил Вилцмейерс.

Также, говоря о самых интересных результатах исследования, Вилцмейерс подчеркнул, что латвийское общество идет в ногу со временем и активно пользуется новыми технологиями.

"Мы узнали, что в большинстве случаев покупатель – это женщина, и она принимает решения о покупке конкретных товаров. Также в повседневной жизни все меняется, и появляются новые технологии, они становятся все более популярными и большинство покупателей делают покупки через интернет", - указал Вилцмейерс.

"Компас розничной торговли Maxima" состоит из 3 частей: часть 1: оценка влияния экономики Латвии на розничную торговлю; часть 2: изучение покупательских привычек жителей Латвии и влияние на них макроэкономических показателей; часть 3: актуальные новости отрасли, в этот раз – торговля продуктами в интернет-магазине e-maxima.lv.