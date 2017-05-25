Экономика |

Сегодня из Риги в Китай вышел второй состав контейнерного поезда в Кашгар , сообщил на международной конференции "TRANSBALTICA 2017" министр сообщения Улдис Аугулис.

Министр подчеркнул активные действия предпринимателей отрасли в двусторонних и многосторонних форматах сотрудничества, особенно с партнерам "Нового шелкового пути".

Он напомнил, что в прошлом году в Ригу пришел первый контейнерный поезд из китайского города Иу, который пересек Россию и достиг Риги за 11 дней. Несколько недель назад вышел первый состав из Риги в Кашгар, который прошел путь за семь дней. В поезде перевозился груз текстиля из Дуйсбурга.

"Мы доказали, что можем развивать мультимодальные перевозки и не только участвовать в транзитных коридорах по транспортировке грузов из Азии, но и успешно участвовать в комплектации обратных грузов в Китай", - сказал Аугулис.