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Латвийской монетой 2016 года признана коллекционная монета "Сказочная монета II. Ежова шубейка", сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс.

В голосовании участвовали 16,581 тыс. человек, 7601 голос был отдан за монету "Сказочная монета II. Ежова шубейка".

Серебряная коллекционная монета "Сказочная монета II. Ежова шубейка" номиналом 5 евро - вторая монета специальной серии, посвященной самым любимым латышским народным сказкам. Первая монета коллекции была выпущена в 2015 году и посвящена сказке о пяти котах. Она была удостоена титула "Латвийская монета года 2015".

Графический дизайн монеты "Сказочная монета II. Ежова шубейка" разработала Гундега Музиканте, гипсовую модель - Лигита Францкевича. Монета имеет овальную форму, ее отчеканил литовский монетный двор "Lietuvos monetu kalykla".

Сказка "Ежова шубейка" включена в антологию сказок и легенд народов ООН. Особенно популярны ее литературные обработки.

Банк Латвии с 1993 года выпустил 98 коллекционных латовых и 20 евромонет.

фото Банк Латвии