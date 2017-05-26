НАТО потребует от Латвии тратить на оборону 2% от ВВП (9)
Экономика | 26 мая 2017 года, 10:35
Страны-члены НАТО до декабря этого года представят планы действий по достижению уровня бюджетных расходов на оборону, установленного альянсом. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
В планах будет содержаться информация о том, как страны-участницы будут добиваться того, чтобы к 2024 году на оборонные нужды направлялось до 2% от ВВП.
"В планах также будет перечислено, какое военное оснащение готовятся закупать государства и какой вклад готовы делать в операции НАТО", - сказал Столтенберг.
Он также отметил, что министры обороны стран военного блока оценят эти планы в феврале 2018 года.
При этом зачем то проверяется Банк Латвии как он охраняется.Может там пошерстить и столько найдешь неучтенных миллиардов,которые когда то были в бюджете?
Понимаю,когда во время Великой Отечественной у людей брали деньги с зарплат на Войну и люди это понимали,но я не понимаю почему в мирное время и отсутствия какой то угрозы мы всей Латвией должны кормить Америку и местных чиновников,делающих на этом хороший гешефт ?
Вот это как раз та классическая оккупация,как она должна выглядеть