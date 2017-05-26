НАТО потребует от Латвии тратить на оборону 2% от ВВП (9)

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Экономика | 26 мая 2017 года, 10:35

Страны-члены НАТО до декабря этого года представят планы действий по достижению уровня бюджетных расходов на оборону, установленного альянсом. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В планах будет содержаться информация о том, как страны-участницы будут добиваться того, чтобы к 2024 году на оборонные нужды направлялось до 2% от ВВП.

"В планах также будет перечислено, какое военное оснащение готовятся закупать государства и какой вклад готовы делать в операции НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что министры обороны стран военного блока оценят эти планы в феврале 2018 года.

Комментарии 9
алекс1 час назад
При таких темпах ,,дойки,,Латвии скоро будут брать с зарплат не только 20 евро на здравоохранение(как планируют),но и на другие места,куда почему то не хватает средств при 7 млрд.евро бюджете.
При этом зачем то проверяется Банк Латвии как он охраняется.Может там пошерстить и столько найдешь неучтенных миллиардов,которые когда то были в бюджете?
Понимаю,когда во время Великой Отечественной у людей брали деньги с зарплат на Войну и люди это понимали,но я не понимаю почему в мирное время и отсутствия какой то угрозы мы всей Латвией должны кормить Америку и местных чиновников,делающих на этом хороший гешефт ?
Вот это как раз та классическая оккупация,как она должна выглядеть
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Otek1 час назад
Вот и платите. Враг на пороге. Надо защищать господ. Отдайте человеческий ресурс, отдайте образованную молодёжь, отдайте всё. Нам ничего не надо, ведь западу так тяжело, вот ещё и о мигрантах надо позаботиться, обеспечить их пособиями и квартирами, поскольку их страны разорены (Путин наколдовал) и жить им негде. Платите и радуйтесь, что это пока не 5%.
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Фима1 час назад
И Латвия таки выполнит план, причем очень легко- оставит количество денег на натовские требования в прежнем объеме , и при этом снизит объем своего ВВП. Процент вырастет до требуемых значений. Что делать , ведь план-закон
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