Экономика |

Страны-члены НАТО до декабря этого года представят планы действий по достижению уровня бюджетных расходов на оборону, установленного альянсом. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В планах будет содержаться информация о том, как страны-участницы будут добиваться того, чтобы к 2024 году на оборонные нужды направлялось до 2% от ВВП.

"В планах также будет перечислено, какое военное оснащение готовятся закупать государства и какой вклад готовы делать в операции НАТО", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что министры обороны стран военного блока оценят эти планы в феврале 2018 года.