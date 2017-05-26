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В Вентспилс пришел первый китайский инвестор в обрабатывающей промышленности - открылось предприятие по производству оборудования для отопления и охлаждения АО Wasserkabel Baltic, рассказал на пресс-конференции мэр Вентспилса Айвар Лембергс.

В предприятие вложили средства китайский и германский инвесторы. Пока завод невелик и работает в одну смену, обеспечивая работой 15-20 человек, но у инвесторов есть далеко идущие планы.

"Их подход - заработать деньги и снова инвестировать, увеличивая мощности", - рассказал мэр.

"Примечательно, что это первый инвестор из КНР, который стал совладельцем предприятия обрабатывающей промышленности в Вентспилсе. Мы долго работали над тем, чтобы в городе появился флаг Китая. Это подтверждает присвоенный Вентспилсу в прошлом году титул самого дружественного самоуправления для инвесторов", - сказал Лембергс.

В открытии производства приняли участие китайский акционер Ксяньюн Хе и член правления Wasserkabel Baltic из Вентспилса Ганс Эберхард Шмидт.

Предприятие арендует помещения у управления Вентспилсского свободного порта.

АО Wasserkabel Baltic учреждено в Вентспилсе в декабре 2014 года.