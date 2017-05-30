Экономика |

После продолжавшегося почти два года процесса согласования Министерство экономики получило согласие Еврокомиссии на оказание государственной поддержки энергоемким предприятиям обрабатывающей промышленности, сообщили в Минэкономики.

Эта поддержка имеет целью снизить расходы этих предприятий на электроэнергию в связи с долей компонента обязательной закупки в общей цене электроэнергии.

"Минэкономики разработало механизм поддержки с целью повысить международную конкурентоспособность латвийских энергоемких предприятий обрабатывающей промышленности, дать сигналы о снижении расходов на энергию для увеличения объема инвестиций и количества высоко оплачиваемых рабочих мест, а также способствовать росту экономики, постепенно увеличивая долю обрабатывающей промышленности в ВВП", - отметил министр экономики Арвил Ашераденс.

Сегодня на заседании правительства планируется утвердить изменения в порядке получения энергоемкими предприятиями обрабатывающей промышленности права на сниженные платежи за компонент обязательной закупки, внеся уточнения согласно достигнутому с Еврокомиссией соглашению.

Это означает, что уже в течение ближайшего месяца энергоемкие предприятия смогут начать претендовать на право получить сниженный на 85% платеж за компонент обязательной закупки на один календарный год.

Компонент обязательной закупки - государственный механизм поддержки производителей энергии на станциях когенерации и из возобновляемых ресурсов.