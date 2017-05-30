Экономика |

Этим летом в рамках проекта Государственного агентства занятости "Работа школьников во время летних каникул" в магазинах предприятия Maxima Latvija будут работать 447 школьников.

Больше всего - 337 школьников летом будут работать в магазинах Риги, Олайне, Кекавы, Саласпилса и Адажи, 17 школьников будут работать в магазинах Айзкраукле, Кокнесе и Плявини, 11 молодых людей – в магазинах Тукумса и Кандавы, 10 – в магазинах Лимбажи и Салацгривы. Еще 9 будут работать в Лиепае, 9 – в Салдусе, 7 – в Резекне, 6 – в Добеле, 6 – в Валмиере, 6 – в Цесисе, 5 – в Айзкраукле, 5 – в Гулбене, 5 – в Елгаве, 4 – в Бауске и Иецаве, 3 – в Даугавпилсе, 3 – в Сигулде, 2 – в Талси и 2 – в Валке и Смилтене.

В рамках проекта Государственного агентства занятости Maxima Latvija уже не один год предоставляет молодым людям в возрасте 15-17 лет возможность работать летом один месяц в каком-нибудь из магазинов в качестве помощника младшего продавца.

"Большинство вакансий уже занято, но пока есть свободные рабочие места в Риге, Салдусе, Валке, Валмиере и Тукумсе, на которые школьники еще могут подать заявки. Надо отметить, что на июнь вакансии еще остались только в столице", – говорит директор Департамента по управлению персоналом Maxima Latvija Райтис Апинис.

"В предыдущие годы наблюдалась тенденция, что часть молодежи отличается целеустремленностью, и заявки на работу летом они подают заранее. Есть также молодые люди, уже несколько лет подряд использующие возможность работать летом в сфере розничной торговли. Однако есть и такие молодые люди, которые записались на работу, потому что об этом попросили родители, а еще часть школьников вспоминает о работе в летнее время, когда половина лета уже почти прошла. Поэтому советуем вовремя подавать заявки на рабочие места!", – приглашает Апинис.

Уже сообщалось, что предприятие Maxima Latvija предложило 491 вакансию в рамках проекта Государственного агентства занятости "Работа школьников во время летних каникул". Однако агентство утвердило 447 вакансий.

Летом прошлого года в рамках проекта Государственного агентства занятости в магазинах Maxima Latvija в целом трудились 222 несовершеннолетних молодых человека в возрасте от 15 до 17 лет, которые выполняли обязанности помощника младшего продавца. Между тем вне программы в магазинах работали 273 молодых человека, которые трудились и на других должностях – в качестве работника зала, продавца, кассира и комплектовщика.