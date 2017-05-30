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Фото/LETA/Patrīcija Eglīte

Государственный контроль Латвии избран в правление Европейской организации высших ревизионных учреждений (EUROSAI), сообщили его представители.

Госконтроль стал одним из восьми членов правления EUROSAI на следующие шесть лет.

Как отметила госконтролер Элита Круминя, новые обязанности Госконтроля налагают дополнительную ответственность, но она довольна оценкой качества работы возглавляемого ею учреждения иностранными партнерами.

Для Госконтроля это будет возможность поднимать важные для Латвии вопросы в повестке работы EUROSAI, участвовать в управлении процессом дальнейшей профессионализации ревизоров и усовершенствования стандартов ревизии, быть в эпицентре обмена профессиональными знаниями и опытом. Не менее важной обязанностью будет поддержка коллег из тех стран, которые еще только находятся на пути к созданию современного учреждения аудита.

Госконтроль ранее уже работал в составе четырех рабочих групп EUROSAI.