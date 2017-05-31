Экономика |

От мошенничества с кассовыми аппаратами государство ежедневно теряет полмиллиона евро, заявила в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" генеральной директор Службы государственных доходов Илзе Цируле.

Она считает, что это очень большая проблема, и чаще всего мошенничество происходит на предприятиях общественного питания и розничной торговли.

Цируле сообщила, что в ближайшие недели СГД расскажет о новых случаях мошенничества, а также путях решения проблемы.