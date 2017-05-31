От мошенничества с кассовыми аппаратами Латвия теряет по полмиллиона в день (4)
Экономика | 31 мая 2017 года, 13:13
От мошенничества с кассовыми аппаратами государство ежедневно теряет полмиллиона евро, заявила в интервью передаче ЛТВ "Утренняя панорама" генеральной директор Службы государственных доходов Илзе Цируле.
Она считает, что это очень большая проблема, и чаще всего мошенничество происходит на предприятиях общественного питания и розничной торговли.
Цируле сообщила, что в ближайшие недели СГД расскажет о новых случаях мошенничества, а также путях решения проблемы.
Хуже всего то,что чиновники имеют свой бизнес и еще крышуют родственников, знакомых, и кто платит им.
А главное, что надо знать про выборы - это то, что народ усилиями правящих партий просто зомбирован.Но я сегодня раззомбировала пару человек. Очень просто - ярым поклонникам Нила, которые понимают, что он вор, но "он наш вор" /это было в кафе и в стоматологии/ я сказала "а давайте, я вам не заплачУ?" Немая сцена. Потом возражения и угрозы вызвать полицию. На что я резонно возразила, что вы прощаете Нилу украденные миллионы - ну, не будете же вы разбираться из-за пары десятков евро?Ведь вы готовы вору, которого никогда не взяли бы на работу, доверить бюджет Риги. Люди умнеют на глазах.
А еще мне только что позвонили с телефона 67885902 и уговаривал меня автоответчик голосовать за Согласие /Андрея какого-то/на чистом русском языке! Какие честные и чистые выборы!
Спасибо соседке, что дала мне возможность высказаться. Люди, будьте реалистами, а главное, рассудите стратегически.За эти будущие четыре года воровство в рижской думе зашкалит за все мыслимые пределы. Потому что:
-Согласию ничего не светит на выборах в сейм. Все наелись их коленно-локтевой позицией.
-Судя по этому, последний срок мотают они и в думе.И они постараются нахапаться на годы вперед.
Выберите нас, потому что мы единственные, кто не даст им воровать, ведь мы тоже живем в этом городе.Более того, если не доверяете нам, скажу прямее - мы не дадим друг другу воровать,- примирение между нами и Согласием невозможно. Слишком много мы от них дерьма наелись, - как, впрочем, и вы. Понятно, что мы не наберем большинства, но и нашего малого количества хватит на то, чтобы держать под контролем эту сладкую парочку - Ушакова с его нац/женой.
По теме статьи - это какой-то поклеп с дальним прицелом вывернуть наизнанку общепит. Я не помню, чтобы мне хоть в каком-то приличном кафе не пробили чек. А по забегаловкам полмиллиона ежедневно не наберется даже чистыми. Я вообще все время удивляюсь, как кафе в центре выживают, - ТАМ ЖЕ ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ.
Наша партия предлагает в центре сделать пешеходную зону, хоть на па