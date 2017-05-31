Экономика |

Внутренний валовой продукт Латвии в первом квартале этого года по сезонно невыровненным данным в сравнительных ценах вырос по сравнению с тем же периодом 2016 года на 4%, сообщает Центральное статистическое управление.

Согласно сезонно и календарно скорректированным данным, экономика Латвии в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом прошлого года выросла на 4%.

По сравнению с четвертым кварталом 2016 года ВВП Латвии в сравнительных ценах согласно сезонно и календарно скорректированным данным увеличился на 1,6%.

В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале составил 5,871 млрд евро.

Как отмечает ЦСУ, наибольшее позитивное влияние на ВВП оказал прирост промышленности на 1,6 процентного пункта.

Рост в обрабатывающей промышленности по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 10%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 18%, в электро-, газо-, теплоснабжении и кондиционировании воздуха - 11%.

Объемы строительной продукции по сравнению с первым кварталом предыдущего года увеличились на 8%.

Розничная торговля выросла на 3%, прирост в отрасли транспорта и хранения составил 9%, в гостиничной отрасли и общепите - 4%.

В свою очередь в сфере финансов и страхования наблюдался спад на 11%.

Экспорт товаров и услуг в первом квартале увеличился на 8%, импорт - на 5%. Рост экспорта оказал положительное влияние на ВВП в размере 5 процентных пунктов, а импорт снизил общий объем ВВП на 3,1 процентного пункта.

Кроме того, как сообщает ЦСУ, в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2016 года на 8% увеличилась зарплата работающих. Этому способствовал рост оплаты труда в обрабатывающей промышленности на 8%, в строительстве - на 6%, торговле - на 7% и в сфере коммуникационных услуг - на 16%.

Реальная средняя заработная плата в первом квартале 2017 года была на 3,1% меньше, чем средняя брутто-зарплата, что связано с уровнем инфляции в размере 3,2%.