ВВП Латвии в первом квартале вырос на 4% (1)
Внутренний валовой продукт Латвии в первом квартале этого года по сезонно невыровненным данным в сравнительных ценах вырос по сравнению с тем же периодом 2016 года на 4%, сообщает Центральное статистическое управление.
Согласно сезонно и календарно скорректированным данным, экономика Латвии в первом квартале этого года по сравнению с первым кварталом прошлого года выросла на 4%.
По сравнению с четвертым кварталом 2016 года ВВП Латвии в сравнительных ценах согласно сезонно и календарно скорректированным данным увеличился на 1,6%.
В фактических ценах ВВП Латвии в первом квартале составил 5,871 млрд евро.
Как отмечает ЦСУ, наибольшее позитивное влияние на ВВП оказал прирост промышленности на 1,6 процентного пункта.
Рост в обрабатывающей промышленности по сравнению с первым кварталом прошлого года составил 10%, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 18%, в электро-, газо-, теплоснабжении и кондиционировании воздуха - 11%.
Объемы строительной продукции по сравнению с первым кварталом предыдущего года увеличились на 8%.
Розничная торговля выросла на 3%, прирост в отрасли транспорта и хранения составил 9%, в гостиничной отрасли и общепите - 4%.
В свою очередь в сфере финансов и страхования наблюдался спад на 11%.
Экспорт товаров и услуг в первом квартале увеличился на 8%, импорт - на 5%. Рост экспорта оказал положительное влияние на ВВП в размере 5 процентных пунктов, а импорт снизил общий объем ВВП на 3,1 процентного пункта.
Кроме того, как сообщает ЦСУ, в первом квартале по сравнению с тем же периодом 2016 года на 8% увеличилась зарплата работающих. Этому способствовал рост оплаты труда в обрабатывающей промышленности на 8%, в строительстве - на 6%, торговле - на 7% и в сфере коммуникационных услуг - на 16%.
Реальная средняя заработная плата в первом квартале 2017 года была на 3,1% меньше, чем средняя брутто-зарплата, что связано с уровнем инфляции в размере 3,2%.
А главное, что надо знать про выборы - это то, что народ усилиями правящих партий просто зомбирован.Но я сегодня раззомбировала пару человек. Очень просто - ярым поклонникам Нила, которые понимают, что он вор, но "он наш вор" /это было в кафе и в стоматологии/ я сказала "а давайте, я вам не заплачУ?" Немая сцена. Потом возражения и угрозы вызвать полицию. На что я резонно возразила, что вы прощаете Нилу украденные миллионы - ну, не будете же вы разбираться из-за пары десятков евро?Ведь вы готовы вору, которого никогда не взяли бы на работу, доверить бюджет Риги. Люди умнеют на глазах.
А еще мне только что позвонили с телефона 67885902 и уговаривал меня автоответчик голосовать за Согласие /Андрея какого-то/на чистом русском языке! Какие честные и чистые выборы!
Спасибо соседке, что дала мне возможность высказаться. Люди, будьте реалистами, а главное, рассудите стратегически.За эти будущие четыре года воровство в рижской думе зашкалит за все мыслимые пределы. Потому что:
-Согласию ничего не светит на выборах в сейм. Все наелись их коленно-локтевой позицией.
-Судя по этому, последний срок мотают они и в думе.И они постараются нахапаться на годы вперед.
Выберите нас, потому что мы единственные, кто не даст им воровать, ведь мы тоже живем в этом городе.Более того, если не доверяете нам, скажу прямее - мы не дадим друг другу воровать,- примирение между нами и Согласием невозможно. Слишком много мы от них дерьма наелись, - как, впрочем, и вы. Понятно, что мы не наберем большинства, но и нашего малого количества хватит на т о, чтолбы держать подконтролем эту сладкую парочку - Ушакова с его нац/женой.