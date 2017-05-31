МВФ: реформам в Латвии могут помешать демографические проблемы (6)

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Экономика | 31 мая 2017 года, 15:35

Если Латвия не проведет структурные реформы, ее среднесрочное развитие ограничится 3%, заявил журналистам руководитель миссии Международного валютного фонда в Латвии Бен Келмансон.

Он добавил, что "шрамы" после кризиса и проблемы народного хозяйства могут ограничить в последующие годы развитие Латвии.

Со времен финансового кризиса такие факторы, как высокая неопределенность, непрочное финансовое положение предприятий, жесткие условия кредитования для малого и среднего бизнеса встречаются во многих странах, но развитию конкретно Латвии могут помешать и демографические проблемы.

В то же время решительная политика может ускорить развитие. Структурные реформы, по словам представителя МВФ, нужны в таких сферах, как юстиция и неплатежеспособность, увеличение доступности финансовых услуг. Также следует увеличить публичные инвестиции в инфраструктуру и человеческие ресурсы, уменьшить структурную безработицу, следить за тем, чтобы рост зарплат не превышал рост производительности.

Келмансон заявил, что основные элементы экономики крепки, но нужно продолжать осторожное и сбалансированное развитие, чтобы сохранить преимущества прошлого. Следует продолжать и борьбу с теневой экономикой.

После замедления развития в прошлом году, связанного с недоступностью фондов ЕС, в этом году развитие экономики Латвии ускорится примерно до 3,25%, чему будут способствовать рост инвестиций, стабильное потребление и поддержка экспорта.

На развитие Латвии могут негативно повлиять длительное замедление экономики в крупнейших государствах-партнерах, а геополитическая напряженность и потрясения на финансовых рынках могут повлиять на финансовый сектор.

Келмансон отметил, что банковская система по-прежнему достаточно рентабельна, ликвидна и капитализирована, и период стагнации в кредитовании завершился. Кредитование - важная опора развития, но разумные стандарты следует сохранять.

Миссия МВФ находилась в Латвии с 18 мая.

Комментарии 6
Mops3 часа назад
Ну и рожа. И тоже учит жить.
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eiroskeptiki.lv2 часа назад
По теме статьи, - меня терзают смутные сомнения, насколько реальные цифры правительство отправляет в разные финансовые консультационные структуры.Как будто они говорят если не гениальные вещи, то хотя бы адекватные. Но их расчеты и советы плачевно не гармонируют с нашей действительностью.Как будто мотор мерседеса пытаются в зАпор впихнуть.
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реалити шоу2 часа назад
он абсрался.
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