Экономика |

Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) положительно оценивает инициативу погашения Службой государственных доходов (СГД) в будущем году наколенных физическими и юридическими лицами пеней и штрафов по налогам, заявил глава ЛТПП Янис Эндзиньш.

"Если посмотреть на предприятие, которое по каким-то причинам накопило штрафы, и решается вопрос, быть ему или не быть, то с государственной точки зрения лучший выбор - сохранить жизнеспособность такого предприятия, а не позволить ему идти к неплатежеспособности. Если предприятия больше нет, страдают все - его работникам негде работать, нет налоговых поступлений, так что это плохо с государственной точки зрения", - сказал он.

Глава ЛТПП отметил, что и в Эстонии существует подобная практика.

"Эстонская служба госдоходов действует очень внимательно, потому что понимает, что работающее, растущее предприятие намного выгоднее, чем с начатой неплатежеспособностью. Часто выгоднее списать долг. Возможно, и прикрыть глаза в какой-то момент на формальное несоответствие в документах", - считает Эндзиньш.