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Для каждого госучреждения индивидуально определят число работников, подлежащих увольнению, сказал директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

Реформа госуправления по-прежнему предусматривает сокращение числа работающих, но без применения единой процентной ставки ко всем учреждениям, как предлагал предыдущий директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш, подчеркнул Цитсковскис.

Он предложит госучреждениям пересмотреть текущие вакансии и оценить их необходимость, кроме того, для каждого госучреждения установят свой процент сокращения штата.

"В госуправлении сейчас около 3500 вакансий. Госканцелярия предложит оценить, сколько из этих вакансий действительно необходимо заполнить, а от каких можно отказаться. Министерства уже выразили готовность сократить некоторое число вакансий. В свою очередь, говоря о сокращении числа служащих в госуправлении, надо понимать, что нельзя сокращать число работников математически, например, на конкретный процент. Так было в кризис, когда в 2008 году у Госказны не было денег на выплату зарплат чиновникам, поэтому решили сократить число работников математически", - говорит глава Госканцелярии.

О сокращении штатов с министерствами еще пройдут переговоры, в результате которых будут найдены инструменты достижения этой цели. Цитсковскис обещает не придерживаться принципа, что сократить необходимо определенное число человек во всем госуправлении, поскольку это, как правило, означает, что "первым увольняют человека, который дальше всего сидит от начальника, таким образом первыми страдают простые работники в регионах".

Реформа коснется 58 000 занятых в госуправлении, пояснил Цитсковскис, но следует учитывать, что треть из них имеет специальные служебные звания - 5000 военнослужащих, 7000 полицейских, 3000 пограничников и пожарных. Одним из приоритетов государства является безопасность и оборона, поэтому Цитсковскис не видит возможности сокращать работников в этой сфере. Аналогичная ситуация и с медиками.

По мнению директора Госканцелярии, госучреждениям следует начать ревизию с пересмотра штата во вспомогательных сферах - бухгалтерии, отделах подбора персонала, хозчасти.

Госканцелярия проверила функции бухгалтеров по зарплатам в госуправлении и пришла к выводу, что на 58 тыс. работников приходится 170 бухгалтеров по зарплатам, причем в одних госучреждениях один бухгалтер может обслуживать 900 человек, а в других – несколько десятков, сообщил Цитсковскис.

Одним из первых Госканцелярия реализует пилотный проект, в ходе которого со следующего года бухгалтерские услуги Госканцелярии, Школе государственного управления и Межведомственному координационному центру будет оказывать Госказна.

Как сообщалось, предыдущий директор Госканцелярии Мартиньш Криевиньш подготовил план реформы госуправления, предусматривавший сокращение числа работников на 7-10% и повышение потолка зарплаты до 80% от размера оплаты труда в частном секторе. Таким образом число занятых в госуправлении сократилось бы на 7000 человек, правда, преимущественно за счет свободных вакансий, которые Госканцелярия предложила заморозить или ликвидировать. В свою очередь зарплата чиновника высокого ранга выросла бы до 5000 евро до уплаты налогов.