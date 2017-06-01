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Сегодня, 1 июня, организованной Службой охраны среды и Рижским свободным портом пресс-конференцией завершился латвийско-швейцарский проект "Санация исторически загрязненных мест на территории Саркандаугавы".

"Территория Рижского порта в очередной раз выступила за благоприятные условия для окружающей среды, людей и работников порта", - отметил руководитель Службы среды управления Рижского свободного порта Вилис Авотиньш.

Загрязнение нефтепродуктами на территории Рижского свободного порта образовалось в 60-70-е годы 20-го века, когда хозяйство вела армия Советского Союза, и порт использовался для хранения и перевалки нефтепродуктов.

Загрязненная территория Саркандаугавы в Национальной программе "Санация исторически загрязненных мест на территории Саркандаугавы". была включена в число местам, больше всего загрязненных на территории Латвии.

В ходе проведенного исследования на территории Рижского свободного порта был констатирован высокий уровень загрязнения грунтовых вод с нефтепродуктами 30 летней давности на площади почти в 5,5 гектаров. Толщина плавающего нефтяного слоя местами составляла 1,5 метра. При попадании в Даугаву , управление Рижского Свободного порта было вынуждено регулярно обеспечивать сбор такого неидентифицированного (исторического) загрязнения.

В 2011 году при финансовой поддержке правительства Швейцарии была начата реализация проекта "Санация исторически загрязненных мест на территории Саркандаугавы" с целью добиться улучшения качества почвы, грунта, подземных и поверхностных вод, восстановить и улучшить качество среды, а также ликвидировать угрозу состоянию здоровья жителей.

Очистительные работы были проведены предприятиями Рижского Свободного порта на прилегающих к каналу территорий фирм "OVI", "Eko Osta", "Woodison" и "VL Bunkering".

Накануне в Управлении Рижского свободного порта на заключительной конференции в завершении проекта "Санация исторически загрязненных мест на территории Саркандаугавы" местные и зарубежные эксперты обобщили проделанное в ходе реализации проекта. Лучшим опытом в реализации проекта санации делились представители Балтийских стран и Швейцарии.