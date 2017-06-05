Экономика |

Опубликованные во второй половине мая "страшилки" о спаде в грузоперевозках по Латвийской железной дороге оказались слухами, заявил сегодня журналистам президент Latvijas Dzelzceļš (LDz) Эрвин Берзиньш.

По оперативным данным, в мае объем перевезенных по железной дороге грузов уменьшился на 2% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. Уменьшились перевозки нефтепродуктов, а угля было перевезено примерно столько же, как и в прошлом году. За пять месяцев грузооборот даже увеличился.

Берзиньш добавил, что значительно больше грузов было перевезено на направлении в Вентспилс.

Руководитель LDz рассказал, что на этой неделе встретится с руководством ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) и попытается выяснить, что стало основанием для этих слухов. Российская сторона подтвердила, что ограничений на латвийском направлении не введено.

Однако, по словам Берзиньша, Латвия должна считаться с планами России в первую очередь направлять грузы в свои порты, хотя пока их пропускная способность недостаточна.

В середине мая по ссылкой на анонимные источники агентство Reuters сообщило, что РЖД отказала в нескольких запросах на отправку грузов в латвийские порты, что косвенно связали с отрицательным отношением Латвии к проекту Nord Stream 2.