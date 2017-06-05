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Свиноводческое предприятие Ancers, на чьих фермах "Рукас" в Кримулдском крае и "Бунчи" в Саласпилсском крае в этом году была вспышка африканской чумы свиней (АЧС), планирует уже этим летом возобновить хозяйственную деятельность, сообщил руководитель производственного отдела предприятия Эдвин Вакс.

Ancers планирует 10 июля завезти на ферму первую группу свиней. "Если через 40 дней все будет в порядке, закупим основную группу - племенных свиней - и возобновим хозяйственную деятельность", - рассказал он.

Планируется купить более 1000 племенных свиней. Это меньше, чем было у хозяйства до того, как на его фермах была констатирована АЧС, но отвечает его возможностям, так как одна племенная свинья стоит 450 евро.

Свиней планируется купить за границей на выделенную государством компенсацию за ущерб от АЧС.

Предприятие в этом году вложило большой труд в усовершенствование биобезопасности, эта работа еще продолжается, добавил Вакс.

Как сообщалось, в январе Ancers пришлось ликвидировать 5023 свиньи на ферме "Рукас" в Кримулдском крае, а 7 февраля АЧС вспыхнула на ферме "Бунчи" в Саласпилсском крае.