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В первой четверти этого года АО Latvijas dzelzceļš (LDz) улучшило свои рабочие показатели, увеличилась, как прибыль и оборот, так и объем перевезенных грузов. Стабильной была также и работа дочерних предприятий, их прибыль и оборот за первые три месяца года также выросли.

Оборот LDz за три месяца этого года составил 53,99 млн евро, что на 4,5% больше, чем в первой четверти 2016 года, что связано как с увеличением объема перевезенных грузов, так и с увеличением количества пассажиров, а прибыль возросла до 10,13 млн евро. Грузов было перевезено 14,06 миллионов тонн, что на 8,1% больше, чем за соответствующий период прошлого года. В то же время на 6,4% вырос объем пассажирских перевозок, и составил за три месяца 3,9 миллиона человек.

У предприятия LDz Loģistika также увеличился оборот, прибыль и объем перевезенных грузов.

Одно из направлений стратегического развития, значимого для концерна LDz и для будущего латвийской отрасли транспорта и логистики - выполнение новых маршрутов и развитие контейнерных перевозок, которые осуществляет LDz Loģistika, дочернее предприятие Latvijas dzelzceļš.

О позитивных результатах свидетельствует достигнутый в первой четверти этого года оборот в 7,76 млн евро, что превышает соответствующий результат прошлого года более чем втрое. Прибыль же составила 86 930 евро, что на 80 801 евро больше прошлогоднего за тот же период. Перевезено 3302 контейнера - на 29% больше, чем за первые три месяца 2016 года.

Предприятие продолжает работать над развитием и увеличением загрузки на текущих маршрутах, а также ведет работу над новыми международными направлениями, в данный момент организуется железнодорожное сообщение с Китаем, в перспективе - Индия и Иран. В мае этого года уже отправились два контейнерных состава из Риги в китайский город Кашгар.

Напомним, как писал Mixnews, опубликованные во второй половине мая "страшилки" о спаде в грузоперевозках по Латвийской железной дороге президент Latvijas Dzelzceļš Эрвин Берзиньш назвал лишь слухами.