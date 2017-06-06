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LDz Cargo, дочернее предприятие железнодорожной компании Latvijas Dzelzceļš, за первые пять месяцев 2017 года перевезло 21,259 млн тонн грузов - на 4,4% больше, чем за тот же период 2016 года.

В том числе в мае перевезено 3,677 млн тонн грузов - на 1,9% меньше, чем в мае прошлого года.

Больше всего за пять месяцев перевезено импортных грузов - 18,632 млн тонн, что на 2,9% больше, чем год назад, в том числе через припортовые станции - 17,349 млн тонн, на 5,9% больше.

Экспортных грузов за первые пять месяцев этого года перевезено 696 тыс. тонн - на 36,2% меньше, в том числе через припортовые станции - 535 тыс. тонн, на 0,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сухопутным транзитом перевезено 1,427 млн тонн грузов - почти в 2,3 раза больше, внутри страны - 504 тыс. тонн, на 4,2% меньше, чем за тот же период 2016 года.

За первые пять месяцев 2016 года LDz Cargo перевезло 20,362 млн тонн, за весь прошлый год - 47,819 млн тонн грузов, что на 14,1% меньше, чем в 2015 году.

Владельцем LDz Cargo, созданного в результате реорганизации и отвечающего за ж/д грузоперевозки, является принадлежащая государству Latvijas Dzelzceļš.