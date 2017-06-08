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Потребительские цены в Латвии в мае 2017 года по сравнению с апрелем не изменились, а по сравнению с маем 2016 года повысились на 2,8%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в мае вырос на 1,7%.

За месяц цены на товары снизились на 0,1%, на услуги - повысились на 0,4%, за год - повысились соответственно на 2,6% и на 3,6%. Наибольшее влияние на изменения цен за месяц оказали повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 0,5%), услуги здравоохранения (на 0,6%) и снижение цен на одежду (на 0,1%) и обувь (на 6,2%), алкогольные напитки и табачные изделия (на 0,3%).

Наибольшее влияние на изменения цен за год оказали повышение цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 5,1%), товары и услуги, связанные с транспортом (на 3,9%), товары и услуги, связанные с жильем (на 2,9%), в группе различных товаров и услуг, в группе связи (на 4,5%), а также понижение цен на одежду (на 11,1%) и обувь (на 1%).