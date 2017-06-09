Экономика |

Фото/LETA/Agnese Gulbe

После очень успешного начала года показатели Рижского порта за пять месяцев превышают прогнозы, сделанные ранее, - заявили в управлении РСП. За первые пять месяцев этого года в Рижском свободном порту перевалено 14,88 млн тонн грузов.

Больше всего за пять месяцев перевалено сыпучих грузов - 9,246 млн тонн, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Перевалка наливных грузов составила 2,88 млн тонн, генеральных - 2,753 млн тонн.

Согласно предоставленной портом информации, наибольший удельный вес в общей структуре грузов занимал уголь - 37,2%. Угля в этом году перевалено 5,532 млн тонн, что на 10,4% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Далее идут нефтепродукты, удельный вес которых составил 19,1%, контейнерные грузы - 11,7%, древесина - 7,8%, химические грузы - 7,2%.

В мае в РСП перевалено 2,655 млн тонн грузов, в том числе 1,528 млн тонн сыпучих, 553 000 тонн генеральных грузов и 574 100 тонн наливных грузов.

В прошлом году за первые пять месяцев Рижский порт перевалил 15,506 млн тонн грузов. За 2016 год в целом в Риге было перевалено 37,07 млн тонн грузов/

Рижский порт является крупнейшим в Латвии не только по грузообороту, но и по числу обслуживаемых пассажиров.

Так за первые пять месяцев года в Рижском порту обслужено 271 637 пассажиров, что на 38,6% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Как сообщает порт, в этот период обслужено 16 225 пассажиров круизных судов, что на 65,4% больше.

В Риге принято 16 круизных лайнеров. Паромная линия Tallink в январе-мае перевезла 255 400 пассажиров, что на 37,2% больше, чем в прошлом году. С декабря прошлого года пассажирское паромное сообщение на линии Стокгольм-Рига обеспечивают два парома Tallink.

В прошлом году в Рижском порту было обслужено 581 600 пассажиров, что на 10,5% больше 2015 года.