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Латвийская торгово-промышленная палата (ЛТПП) и Латвийская конфедерация работодателей (ЛКРД) призывают продолжать работу над налоговой реформой, предусматривающей выравнивание налогов на рабочую силу и капитал в соответствии с основными положениями государственной налоговой политики, утвержденными Кабинетом министров, сообщили представители предпринимательских организаций.

В настоящее время главной проблемой в государстве является отъезд жителей из Латвии, что приводит к дефициту рабочей силы и сокращению объемов внутреннего потребления, указывают представители организаций. Это провоцирует структурные проблемы в регионах и приводит к замедлению темпов экономического развития. Поскольку в последние годы экономическое развитие было довольно вялым, настал последний момент для изменений, которые посодействуют тому, чтобы люди не покидали Латвию и повысят конкурентоспособность бизнеса.

Налоговую политику необходимо менять, чтобы к 2020 году, когда завершится освоение европейских средств, Латвия могла простимулировать развитие народного хозяйства в пользу местных предпринимателей, отмечают в ЛТПП и ЛКРД.

"Если предприниматели станут более конкурентоспособными, появится больше оборотных средств, банки охотнее начнут выдавать кредиты, и в выигрыше останется каждый член общества, так как повысятся зарплаты, появится больше рабочих мест и стабильность", - подчеркнул президент ЛТПП Айгар Ростовскис. Также, по его словам, следует думать о том, чтобы средняя зарплата в стране достигла 1050 евро после уплаты налогов.

Главными целями налоговой стратегии в среднесрочной перспективе являются снижение налогов на рабочую силу, которые сейчас самые высокие в регионе, а также содействие предпринимателям, чтобы они вкладывали в развитие.

Поэтому планируется ввести нулевую ставку налога на реинвестируемую прибыль, облегчить ведение бухгалтерского учета, изменить систему налогообложения доходов всех предприятий.

Это позволит компаниям наращивать свой капитал, повышать производительность и улучшать кредитоспособность, указывают в предпринимательских организациях.

"Латвия - не одинокий остров в океане, а часть ЕС, которая давно является участником глобального рынка, где приходится конкурировать и с крупными державами, и с соседями, поэтому нам надо серьезно думать о том, как существенно повысить конкурентоспособность, начиная с налогов на рабочую силу и заканчивая упорядочением бизнес-среды", - подчеркнул Ростовскис.

ЛТПП и ЛКРД призывают не затягивать разработку среднесрочной налоговой стратегии и утвердить в Сейме необходимые законопроекты к сентябрю.

Как сообщалось, способность правящей коалиции договориться по налоговой реформе и источнику финансирования отрасли здравоохранения может стать определяющим фактором существования нынешнего правительства, признают политики в неофициальных беседах.