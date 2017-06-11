В Риге увеличилось количество работающих (6)
Экономика | 11 июня 2017 года, 10:11
За шесть лет количество работающих в Риге увеличилось на 28 100 человек и достигло 310 500 человек, свидетельствует публичный отчет Рижского самоуправления.
В прошлом году по сравнению с 2015 годом количество работающих в Риге уменьшилось на 0,7%, с 312 700 человек до 310 500 человек, а в период с 2010 года по 2016 выросло на 28 100 человек.
Количество работающих в Риге на 52 500 человек отстает от докризисного уровня в 2008 году.
В отчетный год количество работающих в Риге в госуправлении увеличилось на 3 100, в торговле на 1 400, в образовании на 400.
В конце прошлого года в Риге было 15 600 безработных, что составляет 5% экономически активного населения. В течение года их количество выросло на 25 человек.
Вот скоро одна Рига и останется,потому что мэр там Ушаков.Выбрали бы пидоров,через два года бы все разворовали на нет и сказали бы,что это Ушаков виноват.Пидоры они такие эти пидоры.
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рабовладельцы нашли своих рабов прибывших из провинции,
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Да Ушаков тут не причем,он рабочие места не создает,просто вся основная деятельность в Латвии сосредоточенна именно в Риге,сейчас вот ещё гастеров с Украины понаедет,они местным уровень зарплат ещё понизят.
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