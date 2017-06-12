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Президент Latvijas dzelzceļš Эдвинс Берзиньш и председатель правления LDz Loģistika Вернерс Лусис сегодня перед началом сезона перевозок зерна встретились с представителями крупнейших в зерноуборочной сфере производителей, работающих в Латвии - как с латвийскими, так и зарубежными компаниями Linas Agro, LATRAPS , VAKS и Baltic Agro.

"За последние пару лет сотрудничество с производителями зерна существенно улучшилось и в самом начале железнодороджники в основном сотрудничали с латвийскими предпринимателями", - указал глава Latvijas dzelzceļš Эдвинс Берзиньш. В то же время, по его словам, LDz не концентрируется только лишь на крупнейших производителях - здесь важен каждый предприниматель, в том числе и малые участники рынка.

Чтобы сотрудничество было более эффективным, Берзиньш призвал зернопроизводителей как можно быстрее предоставлять всю информацию об объемах зерна, чтобы LDz со своей стороны мог планировать количество необходимых для перевозки вагонов и возможную нагрузку на инфраструктуру.

В свою очередь Лусис призвал производителей зерна также изучить рынок Китая для реализации своего урожая, где, учитывая объем рынка, возможна конкурентноспособная цена.

Директор производственной части кооператива сельскохозяйственных услуг LATRAPS Мартиньш Даукстс назвал прежнее сотрудничество с LDz успешным, добавив, что компания по предоставлению перевалочных услуг LDz Loģistika ломает стереотипы о сложной организации перевозок грузов.

Учитывая, что в прошлом году выдался один из самых плохих урожаев зерна за последние несколько лет, нынешние прогнозы свидетельствуют, что в этом году показатели производительности зерна улучшатся.

В прошлом году по инфраструктуре LDz в целом было перевезено 1,67 миллион тонн зерна, большая часть перевозок пришлась на период август-сентябрь, когда было перевезено 0,5 млн тонн зерна. Примерно такое же количество тонн было перевезено по железной дороге в первые пять месяцев этого года.