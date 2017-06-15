Экономика |

Если политика нашего государства такова, что из Латвии в большом количестве уехали и продолжают уезжать люди, на место уехавших должны прийти новые, заявил в интервью изданию Uzņēmēja Diena глава строительного холдинга Skonto Group Гунтис Равис.

Сейчас в предприятиях холдинга трудятся 1500 человек, компания открыта для работников из Белоруссии и Украины, при этом нехватка рабочей силы ощущается постоянно.

"Одних только руководителей высокого ранга требуется 15 человек, - сообщил предприниматель. - Работников мы ищем постоянно".

По словам Рависа, строительная отрасль до сих пор ждет вливания европейских денег, однако продвижение привлечения финансирования происходит очень медленно.

Еще одной важной отраслевой проблемой глава Skonto Group считает теневую экономику. Комментируя недавнее исследование Рижской высшей школы экономики, показавшее, что порядка 40% латвийских строителей не платят налогов, Равис отметил, что это очень сильно искажает конкуренцию. При этом за границей он с этой проблемой не сталкивается.

Добиться максимального взимания налогов - именно такую задачу должно выполнить государство, считает он.

"Или налоги платят все, или не платит никто, и, если не платит никто, тогда государство перестает существовать. Та часть, которая платит налоги, не может содержать всех тех, кто не платит. И недопустимо думать, как только увеличить налоги для тех, кто их платит. Необходимо сломать это мышление и добиться, чтобы налоги, которые нужно платить, платили бы все", - заявил Гунтис Равис.

Напомним, как писал Mixnews, за шесть лет количество работающих в Риге увеличилось на 28 100 человек и достигло 310 500 человек.