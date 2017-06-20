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В опубликованный в июне Службой государственных доходов (СГД) список налоговых должников включены 50,817 тысяч лиц, чей общий долг государству составляет 1,202 мрлд евро.

В мае 2017 года, когда СГД возобновила обнародование списка должников, в него вошли 52,909 тысяс должников, чья общая сумма долга составила 1,202 млрд евро, то есть за месяц число должников уменьшилось на 2092.

Как и в сентябре прошлого года, когда СГД опубликовала список в последний раз, в июне этого года лидером является предприятие по оптовой торговле мобильными телефонами ООО Tendem Neman, долг которого вырос с 43,742 млн евро в сентябре до 59,37 млн евро в июне.

Единственным владельцем предприятия является гражданин Литвы Николай Синягин, деятельность фирмы 4 апреля 2017 года прекращена решением литовского суда.

Второе место в списке должников занимает не зарегистрированное в Латвии предприятие Polietica Plastic SETR с долгом в 28,134 млн евро, третье - посредник в оптовой торговле древесиной и стройматериалами ООО "Ormus" с долгом в 20,998 млн евро.

Далее в списке следуют ООО Elektrolats (долг 17,448 млн евро), ООО Bebriko Ltd (11,475 млн евро), ООО Eco Tyre Baltics (10,804 млн евро), ООО Evixom (10,008 млн евро), ООО Reneprint (8,56 млн евро), АО Krasainie lejumi (8,397 млн евро), ООО Membrant (7,715 млн евро).