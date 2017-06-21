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Предприятия Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis требуют от правительства возместить им доходы, неполученные из-за отказа Кабинета министров в разрешении Вентспилсскому свободному порту участвовать в проекте газопровода Nord Stream 2, сообщили в "Балтийской ассоциации транспорта и логистики".

Компании обратились с таким требованием к премьер-министру Марису Кучинскису. Представители предприятий напоминают, правительство поручило министрам экономики, сообщения, охраны окружающей среды и регионального развития и финансов обеспечить, чтобы представители Кабинета министров в правлении Вентспилсского свободного порта проголосовали против какого-либо участия порта в реализации проекта Nord Strem 2, что в итоге привело к отзыву предложения о сотрудничестве, которое поступило Вентспилсскому свободному порту.

Noord Natie Ventspils Terminals требует возместить неполученные доходы от оказания услуг перевалки грузов в размере 2,5 млн евро, от предоставления услуг хранения грузов в размере 700 000 евро, а также обеспечения технологических элементов для грузов (инвестиции в площадки/технику) в размере 2,5 млн евро.

В свою очередь Baltijas ekspresis требует компенсировать неполученные доходы от предоставления услуг логистики железнодорожных перевозок на сумму 2,6 млн евро.

"Этот проект обеспечил бы терминал работой на полтора года, внес неоценимый вклад в технологическое развитие и обогатил опытом. Участие нашего терминала в проекте Nord Stream 2 поддержали в головном офисе Nord Stream 2 в Швейцарии, где ожидали официальной позиции латвийского правительства по вопросу логистики через Вентспилсский порт", - пишет в заявлении правительству член правления Noord Natie Ventspils Terminals Айвар Гобиньш. Он также выражает готовность по требованию Кабинета министров предоставить аргументы и документально доказать размер убытков.

Noord Natie Ventspils Terminals является многофункциональным центром перевалки ро-ро грузов, контейнерных и генеральных грузов в регионе Балтийского моря.

В свою очередь Baltijas ekspresis является частным лицензированным и сертифицированным перевозчиком грузов по железной дороге.