Экономика |

Потребление пива в Латвии за последние годы не изменилось, а потребление сыра увеличилось, сообщили в Центральном статистическом управлении.

Если в 2005 году среднее потребление сыра на душу населения в Латвии составляло 5,13 кг, то в 2014 году - 6,47 кг, а в 2015 году - 6,58 кг.

Соответственно увеличилась и средняя сумма денег, потраченных среднестатистическим жителем Латвии на покупку сыра. В 2005 году она составляла 21 евро, в 2010 году - чуть более 31 евро, в 2015 году - 39 евро.

Объемы произведенного в Латвии сыра в последние годы остаются сравнительно стабильными: в 2005 году было произведено 21,3 тыс. тонн, в 2014 году - 20,6 тыс. тонн, в 2015 году - 24,2 тыс. тонн сыра стоимостью 66,5 млн евро.

На покупку пива один житель Латвии в 2005 году потратил в среднем немногим больше 15 евро, в 2015 году - 17,6 евро.

При этом производство пива в Латвии в последние годы сократилось: в 2011 году было произведено 147 млн литров, в 2014 году - 97 млн литров, а в 2015 году - 89 млн литров пива стоимостью 54,4 млн евро.