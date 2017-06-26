Экономика |

Несмотря на то, что разговоры о неподъемном налоге на недвижимость в Риге утихли, вопрос о его оплате для жителей не перестал быть актуальным, пишет портал Kasjauns.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения Panorāma.

Передача рассказала историю жительницы Межапарка Арники Янсоне, которая из-за налоговой задолженности может лишиться единственного жилья

"Мы тут живем из поколения в поколение. Здесь родители жили. И их родители. Теперь тут живем мы", - рассказала она.

Семья Арники живет в Межапарке более 70 лет, покидать дом она не хочет. Но налог на недвижимость в последние годы стал неподъемным для семейного бюджета, ведь на его оплату приходится тратить все большую часть поступлений.

Для того, чтобы погасить задолженность по налогу, семья брала быстрый кредит, а также откладывала важные медицинские операции.

Однако в этом году они не смогли заплатить налог вовремя, после чего получили уведомление о принудительном взыскании налога.

"Сколько можно откладывать плановую операцию стоимостью 2200 евро? А нам две такие надо сделать", - подчеркивает женщина.

Десять лет назад налог на недвижимость в Межапарке для Арники составлял 306 евро в год, а теперь – 2614 евро.

"Резкий подъем произошел в 2010 году, когда началась торговля видами на жительство", - отмечает она.

С просьбой решить вопрос растущей налоговой задолженности женщина обращалась в различные учреждения, в том числе и к депутатам Сейма.

"Но государство кричит: "Вы должны платить", сопровождая это антиконституционными высказываниями: "не можешь платить - съезжай". На каком основании? Я всю жизнь тут живу?", - рассказывает Арника.

На сегодняшний день задолженность рижан по налогу на недвижимость составляет 14 миллионов евро. Это общая сумма для 60 тысяч горожан, из которых значительные долги имеют 12 тысяч человек.

В прошлом году уведомление о принудительном взыскании долга от приставов получили 3 тысяч рижан.

Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс обещает найти выход из сложившейся ситуации.

"Это не должно быть причиной поломанных человеческих судеб и не должно создавать деградирующие территории. Важно до конца найти решение", - считает Герхардс.