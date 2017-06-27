Экономика |

Не характерный для последних лет стремительный рост дороговизны жизни заставляет задуматься о том, насколько затяжной будет инфляция.

Правда, майские данные свидетельствуют о том, что темп роста потребительских цен немного замедлился, однако сложно прогнозировать, насколько устойчивой окажется эта тенденция, пишет Diena.

Сохранявшаяся в течение трех месяцев на уровне свыше 3% инфляция в мае снизились до 2,8%, что было обусловлено падением цен на нефть.

Экономист "Nordea" Гинтс Белевич отмечает, что одним из основных факторов инфляции является относительно быстрый рост цен на продукты питания в последнее время.

В то же время в летние месяцы часто отмечается снижение цен на продовольствие, в частности, на овощи и фрукты. Кроме того, есть сегменты, где высокая конкуренция не позволяет повышать цены или позволяет повышать их умеренно.