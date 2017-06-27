Экономика |

За 3,9 млн евро на аукционе продан многоэтажный дом компании Homburg Zolitude на месте золитудской трагедии на улице Приедайнес, 20 в Риге, сообщается на сайте электронных аукционов eizsoles.ta.gov.lv.

Аукцион организовал присяжный судебный исполнитель Роланд Вейнбергс, стартовая цена составляла 3,2 млн евро. Аукцион проходил с 23 мая по 22 июня.

Аукцион проводился в пользу эстонского Eesti Krediidipank. Представитель Homburg Zolitude Рута Грикмане ранее заявила, что банк, скорее всего, решил искать новых инвесторов, на что Homburg Zolitude никак не может повлиять. Homburg Zolitude фактически утратила какие-либо возможности влиять на дальнейшую судьбу объекта.

Ранее сообщалось, что Eesti Krediidipank начал процесс взыскания в отношении недвижимого имущества, которое принадлежит Homburg Zolitude. Эта компания была застройщиком всего проекта на ул. Приедайнес, 20, в который входил и обрушившийся торговый центр Maxima, и строящийся рядом с ним многоквартирный жилой дом. 27 сентября прошлого года был завершен процесс правовой защиты Homburg Zolitude, после чего банк начал процесс взыскания.

Жители микрорайона и близкие погибших уже изначально заявляли, что дом нужно снести, а не его месте разбить сквер в память о жертвах трагедии. Общество Золитуде 21.11 также не поддерживает существование жилого дома на этом месте.

В результате обрушения супермаркета Maxima в Риге 21 ноября 2013 года погибло 54 человека, в том числе три спасателя. Десятки человек были ранены.