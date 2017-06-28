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На сегодняшнем заседании правления Рижского свободного порта в должности управляющего портом единогласно утвержден председатель совета АО Latvijas Dzelzceļš (LDz) Ансис Зелтиньш, сообщили в Управлении Рижского порта.

Кандидатуру Зелтиньша на утверждение в правлении порта выдвинула конкурсная комиссия, рассмотревшая кандидатуры 24 претендентов. Чтобы Зелтиньш вступил в должность, требуется еще согласие министра сообщения Улдиса Аугулиса.

Согласно закону о портах, после согласования кандидатуры с министром сообщения будет созвано еще одно заседание правления Рижского порта для принятия окончательного решения о назначении Зелтиньша управляющим Рижским портом.

Зелтиньш родился в 1975 году, получил степень бакалавра/магистра морского транспорта в Латвийской морской академии и степень магистра менеджмента в Салфордском университете в Великобритании.

Должность управляющего Рижским свободным портом освободилась после того как 10 марта ее по собственному желанию оставил Леонид Логинов, руководивший портом с 1998 года.

фото: Baiba Aprāne/LETA