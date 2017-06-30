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Служба государственных доходов (СГД) непоследовательно применяет денежные штрафы - к такому выводу по итогам проведенной ревизии пришел Государственный контроль (ГК), сообщил его представитель Рейнис Гравитис.

В ходе ревизии ГК оценил практику СГД в решениях о штрафах в 2014-2016 гг. За этот период СГД применила около 52 тыс. денежных штрафов на общую сумму почти 12 млн евро. ГК заключил, что эти действия являются непоследовательным, процессуальные сроки нарушаются, нередко невозможно проследить, как установлена штрафная мера, а фактически удалось взыскать лишь 53% наложенных денежных штрафов.

СГД и Министерству финансов следовало бы оценить причины нарушений и то, удается ли вообще сократить их количество с помощью денежных штрафов, подчеркивает ГК.

Цель административных наказаний, в том числе штрафов - мотивировать общество соблюдать законы и предотвращать нарушения. СГД может применять 105 различных денежных штрафов. Однако на практике 80% денежных штрафов применяется за не взаимодействие с налоговой администрацией, за нарушения бухгалтерского учета и подачи отчетов или за несвоевременную подачу налоговых и информационных деклараций.

Ревизия выявила также отличающиеся действия СГД в равноценных случаях.

Например, за неподачу годового отчета в одном случае было сделано устное замечание, в другом применен денежный штраф в размере 280 евро, в третьем - в размере 70 евро вместо положенных 425 евро.

ГК выявил также случаи, когда налогоплательщики вообще не были оштрафованы за нарушения.

ГК дал СГД рекомендации, призвав обеспечить равный подход в применении штрафов, просвещать общество и установить такие показатели, которые позволили бы лучше оценить достижение поставленных целей. Минфину рекомендовано в сотрудничестве с СГД усовершенствовать применение административной ответственности в налоговой сфере.