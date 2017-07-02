Экономика |

За первые шесть месяцев этого года налоговые поступления на 1% превысили запланированные, сообщили в Госканцелярии.

В целом за шесть месяцев налоговые доходы составили 101% от запланированных.

План по подоходному налогу с населения выполнен на 103%, по акцизному налогу - на 101%, по подоходному налогу с предприятий - на 100%, по налогу на добавленную стоимость - на 99%, план неналоговых поступлений - на 100%.

Превышение плана свидетельствует как об экономическом росте, так и об успешной реорганизации работы Службы госдоходов, отметил премьер-министр Марис Кучинскис.

В конце июня Минфин сообщил, что налоговые доходы совокупного госбюджета за первые пять месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года увеличились на 178,5 млн евро (6%) и его профицит составил 250,1 млн евро - на 61,5 млн евро больше, чем годом ранее.