Экономика |

4 июля было достигнуто соглашение в 2018 году повысить минимальную зарплату с нынешних 380 до 430 евро, сообщила сегодня после заседания правительства министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.

"Сегодня партнеры по правящей коалиции договорились, что минимальная зарплата будет повышена до 430 евро уже в следующем году, а не постепенно, что предлагалось обсудить", - заявила министр.

Также она отметила, что такая минимальная зарплата будет установлена на три года.

"Минимальную зарплату в размере 430 евро в месяц планируется установить на следующие три года"- , добавила Рейзниеце-Озола.

Напомним, как ранее сообщал Mixnews, Министерство финансов планировало повышать минимальную зарплату постепенно: в 2018 году - до 410 евро, в 2019 году - до 430 евро.