Минимальная зарплата в Латвии вырастет на 50 евро (7)
Экономика | 4 июля 2017 года, 17:12
4 июля было достигнуто соглашение в 2018 году повысить минимальную зарплату с нынешних 380 до 430 евро, сообщила сегодня после заседания правительства министр финансов Дана Рейзниеце-Озола.
"Сегодня партнеры по правящей коалиции договорились, что минимальная зарплата будет повышена до 430 евро уже в следующем году, а не постепенно, что предлагалось обсудить", - заявила министр.
Также она отметила, что такая минимальная зарплата будет установлена на три года.
"Минимальную зарплату в размере 430 евро в месяц планируется установить на следующие три года"- , добавила Рейзниеце-Озола.
Напомним, как ранее сообщал Mixnews, Министерство финансов планировало повышать минимальную зарплату постепенно: в 2018 году - до 410 евро, в 2019 году - до 430 евро.
Ну круто!!!Паралельно поднимут налог какой-нибудь и будет....оооо минималка поднялась!!!!
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а налоги на 55.
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а цены на 150 и налоги на 200
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