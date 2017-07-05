Мэр Валки: повышение "минималки" лишит латвийцев рабочих мест (4)

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Экономика | 5 июля 2017 года, 21:42

Повышение минимальной зарплаты до 430 евро в 2018 году может способствовать росту безработицы. Такое мнение высказал председатель правления Объединения региональных центров развития, председатель Валкской краевой думы Арманд Крауклис.

Он считает планируемое Министерством финансов повышение минимальной зарплаты до 430 евро слишком резким и способным вызвать эффект, обратный предполагаемому уменьшению неравенства доходов в обществе.

"Планируемая Минфином и правительством налоговая реформа, направленная на снижение налогового бремени на рабочую силу и уменьшение неравенства доходов в обществе, в целом заслуживает положительной оценки. Однако авторы реформы недостаточно считаются с ее отрицательными последствиями для бюджетов самоуправлений. Многие самоуправления и работающие на их территории предприятия могут быть вынуждены уволить своих работников из-за слишком большого увеличения финансового бремени", - сказал Крауклис.

Объединение региональных центров развития заказало независимым экспертам-экономистам исследование, чтобы проанализировать влияние налоговой реформы на бюджет одного конкретного среднего по латвийским меркам самоуправления - Добельского. Эксперты заключили, что повышение минимальной зарплаты с 380 до 430 евро приведет к повышению уровня безработицы в Добельском крае с 7,3% до 9,2%. Работу потеряют 234 человека, в том числе 51 - в структурах самоуправления.

Исследование ясно показывает, что необходимы очень серьезные дискуссии о способах введения основных положений налоговой реформы, считает Крауклис.

Как уже сообщалось, министр финансов Дана Рейзниеце-Озола во вторник объявила, что достигнуто соглашение в следующем году повысить минимальную зарплату с нынешних 380 до 430 евро. Такая минимальная зарплата будет установлена на следующие три года. Это хороший сигнал для предпринимателей, которые могут рассчитывать на то, что в течение трех лет минимальная зарплата меняться не будет, отметила министр.

Комментарии 4
Alex45 минут назад
Я вот только это прочитал - председатель правления Объединения региональных центров развития, председатель Валкской краевой думы ...и подумал ,то что зря Рига это всё придумывает ...
председатель правления.Ну весело ...
председатель правления Объединения...уже смешнее
Объединения региональных центров !Весело
Центров развития !О как "Потихоньку ржу"
Ну что сказать ,сочувствую Валке и окрестностям,слишком шустрый у Вас мужичишка...Фигаро кругом...

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не эксперт54 минуты назад
О чем говорит эта говорящая голова ,если этот город на половину латвийский и наполовину эстонский,а у эстонцев с 2018 года повысится необлагаемый налогом минимум до 500 евро для тех, у кого зарплаты до 1200 евро в месяц? Он говорит при этом о быстром росте минимальной зарплаты,а не необлагаемом налогом минимуме! Латвийская часть города лишится работников ибо все захотят работать на эстонцев и получать эстонские зарплаты!

Многие самоуправления и работающие на их территории предприятия могут быть вынуждены уволить своих работников из-за слишком большого увеличения финансового бремени
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Пусть себе для начала установит зарплату в районе 430 евро до уплаты налогов.Как такие необразованные в экономике,получающие больше 1200 за просиживание штанов,руководят самоуправлениями в Латвии? Читаешь высказывания и диву даешься.Если сократятся работники в самоуправлениях,значит будет меньше кофе-пауз и больше работы.Или идите открывайте частный бизнес и зарабатывайте ,сколько сможете.
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Оккупант31 минуту назад
А сокращение сейма как минимум на половину,принесет огромную экономию стране!)
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