Экономика |

В рамках нового исследования в Латвии будет анализироваться, не следует ли увеличить площади охраняемых природных территорий, однако у многих это вызывает озабоченность по поводу ограничений для развития народного хозяйства, пишет газета Diena.

В настоящее время статус особо охраняемых природных территорий имеют 19% латвийской земли. Это 685 природных парков, заповедников, заказников и др. территорий, в том числе 15% морских вод. Казалось бы, этого достаточно, но только что начато новое масштабное исследование, целью которого является "создание предпосылок для более эффективного сохранения биологического разнообразия и экосистем".

Правительство не может сказать, что произойдет, если окажется, что в Латвии объективно гораздо больше мест, которые формально соответствуют требованиям ЕС по охране природы. В настоящее время принято решение просто использовать выделенные на "перепись" биотопов деньги - 8 млн евро, а решение о том, что делать с полученными результатами, принять позже.

Фото: kemerunacionalaisparks.lv