Rietumu banka за отмывание денег оштрафован на 80 миллионов евро (3)

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Экономика | 6 июля 2017 года, 16:48

Уголовный суд Парижа сегодня вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн евро. Об этом сообщает Le Monde.

Кроме того, Rietumu banka запрещено в течение пяти лет работать во франции, а руководитель французского отделения Rietumu Сергей Щука приговорен к 1 году лишения свободы условно.

Главный обвиняемый, бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, приговорен к пяти годам лишения свободы – трем годам реального заключения и двум годам условно. Во Франции его называли «королем оффшоров».

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В опубликованном недавно нашумевшем «панамском досье», объемном архиве документов, связанному с панамской компанией Mossac Fonseca, он фигурировал как клиент Mossac Fonseca, облюбовавший латвийский Rietumu banka.

Обвинение просило для Бенсусана 7 лет тюрьмы, 4 года Панкову, 1,5 года Щуке и настаивало на штрафу Rietumu в размере 90 млн евро.

Едва появилась информация о выдвинутых по этому делу обвинениях, представители Rietumu banka заявили, что с обвинениями французской финансовой прокуратуры в оказании поддержки France Offshore не согласны. В банке настаивают, что действовали корректно и в рамках законов.

Также представители банка заявили, что в случае негативного приговора решение суда обязательно будет обжаловано.

Комментарии 3
varbut.com59 минут назад
Кста.

В Латвии, впервые в новейшей истории Латвии в суде Земельского р-она Риги стартовал судебный процесс по взысканию с компании Latvenergo 10 000 евро в качестве моральной компенсации за издевательство над клиентом
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Andrej Garbar1 час назад
Приятная новость. Наконецто банкиров -уродов начали наказывать!
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Elkana Rozenberg1 час назад
Можно платить адвокатам, а можно Хозяину.
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