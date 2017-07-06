Экономика |

Уголовный суд Парижа сегодня вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн евро. Об этом сообщает Le Monde.

Кроме того, Rietumu banka запрещено в течение пяти лет работать во франции, а руководитель французского отделения Rietumu Сергей Щука приговорен к 1 году лишения свободы условно.

Главный обвиняемый, бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, приговорен к пяти годам лишения свободы – трем годам реального заключения и двум годам условно. Во Франции его называли «королем оффшоров».

В опубликованном недавно нашумевшем «панамском досье», объемном архиве документов, связанному с панамской компанией Mossac Fonseca, он фигурировал как клиент Mossac Fonseca, облюбовавший латвийский Rietumu banka.

Обвинение просило для Бенсусана 7 лет тюрьмы, 4 года Панкову, 1,5 года Щуке и настаивало на штрафу Rietumu в размере 90 млн евро.

Едва появилась информация о выдвинутых по этому делу обвинениях, представители Rietumu banka заявили, что с обвинениями французской финансовой прокуратуры в оказании поддержки France Offshore не согласны. В банке настаивают, что действовали корректно и в рамках законов.

Также представители банка заявили, что в случае негативного приговора решение суда обязательно будет обжаловано.