Rietumu banka за отмывание денег оштрафован на 80 миллионов евро (3)
Уголовный суд Парижа сегодня вынес приговор по делу об отмывании денег через латвийский Rietumu banka. Президента банка Александра Панкова приговорили к четырем годам лишения свободы условно, а банк, согласно решению суда, должен выплатить французской казне штраф в 80 млн евро. Об этом сообщает Le Monde.
Кроме того, Rietumu banka запрещено в течение пяти лет работать во франции, а руководитель французского отделения Rietumu Сергей Щука приговорен к 1 году лишения свободы условно.
Главный обвиняемый, бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, приговорен к пяти годам лишения свободы – трем годам реального заключения и двум годам условно. Во Франции его называли «королем оффшоров».
В опубликованном недавно нашумевшем «панамском досье», объемном архиве документов, связанному с панамской компанией Mossac Fonseca, он фигурировал как клиент Mossac Fonseca, облюбовавший латвийский Rietumu banka.
Обвинение просило для Бенсусана 7 лет тюрьмы, 4 года Панкову, 1,5 года Щуке и настаивало на штрафу Rietumu в размере 90 млн евро.
Едва появилась информация о выдвинутых по этому делу обвинениях, представители Rietumu banka заявили, что с обвинениями французской финансовой прокуратуры в оказании поддержки France Offshore не согласны. В банке настаивают, что действовали корректно и в рамках законов.
Также представители банка заявили, что в случае негативного приговора решение суда обязательно будет обжаловано.
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